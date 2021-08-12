В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей в: двое в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал причины заражения коронавирусом несовершеннолетних.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков объяснил, почему в республике коронавирусом стали заражаться дети, как несовершеннолетние переносят заболевание и почему некоторых приходится госпитализировать.

В прошлом году говорили, что у детей, инфицированных коронавирусом, болезнь протекает легко, иногда бессимптомно. Однако, по словам Охлопкова, данные этого года показывают, что, к сожалению, в мире есть летальные исходы от ковид у детей различного возраста и число инфицированных детей растет.

Глава Минздрава Карелии считает, что заражения детей коронавирусом происходит, в первую очередь, из-за мутации вируса. Вторая причина - летние переезды и контакты. Сейчас открыты и торговые центры, и рестораны, и перелёты, различный автотранспорт.

«Дети, инфицированные коронавирусом, могут перенести болезнь легче, чем взрослые. Но дети, имеющие в анамнезе заболевания сердца, нервной системы или другие недуги, переносят чаще COVID в среднетяжелой форме, потому что их иммунной системе сложнее бороться с вирусом», - объяснил Михаил Охлопков.

По его словам, до недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом были инфицированы более 5,5 тыс. детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар.

«Из 8 детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, у двоих – более тяжелое течение ковида. Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург - не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка – не до амбиций», - сказал министр здравоохранения Карелии.

Министр обратился к родителям, бабушкам и дедушкам: «Циркулирующий сейчас штамм коронавируса – очень агрессивный. Все находящиеся в стационаре дети заразились по контакту, в семейном очаге. Если в семье – один взрослый с симптомами инфекции, угроза нависает и над другими членами семьи, в том числе над детьми. Равно как и ребенок может стать источником заражения, переносчиком инфекции. Немедленно необходимо обратиться к врачу и начать лечение, соблюдать элементарные правила профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, пользоваться антисептиками, носить маску, если это возможно - выделить для больного взрослого отдельную комнату».

Также глава Минздрава настойчиво рекомендовал воздержаться от выездов в другие регионы.