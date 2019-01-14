В Карелии алиментщик, лишившийся возможности ездить за границу, вернул долг своему ребенку

В Сегежском районе в преддверии Нового года алиментщик оплатил всю сумму задолженности на содержание ребенка, сообщили в Управлении службы судебных приставов Карелии.

В Сегежском районе на исполнении у судебных приставов еще с 15 мая 2012 года находится судебное производство по взысканию алиментов с местного жителя в пользу его несовершеннолетнего ребенка.

С момента возбуждения исполнительного производства по декабрь 2016 года должник был официально трудоустроен, и из его заработной платы производилось удержание алиментов.

В январе 2017 года поступление алиментов взыскателю прекратилось, потому что должник уволился из организации, где работал несколько последних лет. К декабрю 2018 года задолженность по алиментным превысила 206 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ.

Судебным приставом была проведена с должником разъяснительная работа, которая возымела действие, - 21 декабря 2018 года мужчина погасил имевшуюся задолженность по алиментам в полном объеме.