В Карелии алиментщицу отправили в исправительный центр

Женщина задолжала двум детям более 700 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Должница, ведущая асоциальный образ жизни, длительное время без уважительных причин уклонялась от выплаты алиментов по решению суда.



Ей назначено наказание в виде обязательных работ. Но никаких изменений не произошло: в службу занятости должница не встала, чтобы впоследствии трудоустроиться или освоить какую-либо специальность. Общая сумма задолженности на двоих детей составляет уже более 700 тысяч рублей.

Беломорский районный суд приговорил женщину к принудительным работам сроком на 7 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.



Отбывать наказание алиментщица направлена в Сегежский исправительный центр ФКУ ИК-7 УФСИН по Карелии.