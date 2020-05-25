В Карелии алкоголь вновь будут продавать до 10 часов вечера

Глава Карелии вернул время продажи алкоголя на территории республики в прежний режим.

Сегодня, 25 мая, глава Карелии подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер на территории республики –теперь время продажи алкоголя вновь продлено до 22.00, как и было до введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, с 1 апреля с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00. А в конце апреля –до 19.00.