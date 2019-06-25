В Карелии алкоголика с психическим расстройством лишили водительских прав

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Мужчина имел действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами всех категорий, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что житель Лоухского района, состоящий с 2018 года на учете у нарколога и врача-психиатра в связи с психическим и поведенческим расстройством, вызванным злоупотреблением алкоголем, синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии и абстинентным синдромом, на момент проверки имел действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами всех категорий, а также имел транспортные средства.
Поскольку имеющееся у водителя заболевание включено в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, суд лишил мужчину водительских прав.
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