В Карелии алкоголика с психическим расстройством лишили водительских прав

Мужчина имел действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами всех категорий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что житель Лоухского района, состоящий с 2018 года на учете у нарколога и врача-психиатра в связи с психическим и поведенческим расстройством, вызванным злоупотреблением алкоголем, синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии и абстинентным синдромом, на момент проверки имел действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами всех категорий, а также имел транспортные средства.

Поскольку имеющееся у водителя заболевание включено в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, суд лишил мужчину водительских прав.