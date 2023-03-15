В колонии Карелии алкоголикам и наркоманам помогли осознать проблемы

Осужденные карельской колонии, имеющие зависимости, проходят курс реабилитации.

Как рассказали в УФСИН Карелии, в колониях республики продолжают помогать осужденным, имеющим алкогольную и наркотическую зависимость.

Например, в исправительной колонии № 7 в Сегеже с 2019 года реализуется «Ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость». Благодаря ней зависимые люди осознают проблемы и отказываются от употребления спиртного и психоактивных веществ. Сегодня курс проходят 7 осужденных. С ними проводят психологическую, просветительскую, воспитательную и социальную работу.

«Каждый из участников реабилитации в прошлом имел проблемы, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. В настоящее время все присутствующие желают измениться в лучшую сторону и вести здоровый образ жизни. Наряду с профилактикой зависимостей, в ходе встреч мы будем работать над самооценкой, коммуникативными качествами, умением правильно выражать свои мысли, что ускорит процесс ресоциализации и в будущем поможет имадаптироваться на свободе», — отметила начальник психологической лаборатории Марина Геннадьевна Лейченок.

Курс продлится до апреля, а после его завершения осужденным выдадут документы, подтверждающие их участие в программе.