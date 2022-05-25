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В Карелии аннулировали 9 патентов из-за предоставления ложных сведений

Новости. Общество
16:18, 25 Мая 2022
фото: © Архив/Артем Коротаев/ТАСС

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С начала года МВД Карелии аннулировало 9 патентов на ведение трудовой деятельности в республике.

Как сообщили в МВД Карелии, с начала 2022 года Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия оформило более 700 патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории России.

При этом 9 таких патентов были аннулированы — выяснилось, что для оформления заявители предоставляли подложную миграционную карту, не указывали смену фамилии или имени, не становились на миграционный учет.

В МВД Карелии напомнили, что предоставление ложных сведений влечет за собой административную ответственность. Помимо штрафа до 3 тысяч рублей, наказанием может служить запрет въезда в Россию.

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