В Карелии аннулировали около 500 лицензий такси из-за отсутствия страховки

В Карелии аннулировано 498 разрешений на работу легкового такси по причине отсутствия у перевозчиков договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП), которое стало обязательным с 1 сентября 2024 года.
По данным на 11 ноября 2025 года, в республике действует 1378 разрешений на перевозки. При этом с момента введения нового требования около 1000 перевозчиков не предоставили страховой договор, сообщает «РБК Карелия» со ссылкой на министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики. На сегодня документ предоставили только 522 перевозчика:
С момента вступления в силу поправок по предоставлению договора ОСГОП примерно 1 тыс. перевозчиков его не предоставили, — отметили в ведомстве.
Как пояснили в Минтрансе Карелии, при отсутствии договора ОСГОП действие разрешения сначала приостанавливается на 30 дней. Если в течение этого срока документ не предоставляется, разрешение аннулируется. Штраф за отсутствие страховки может достигать 1 млн рублей.