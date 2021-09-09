В Карелии арестанты взяли в руки биты

Осужденные исправительной колонии №7 в Карелии сыграли в игру кюккя.

В исправительной колонии № 7 прошел турнир по игре в карельские (финские) городки — кюккя. В спортивных состязаниях приняли участие 24 осужденных из 12 команд. Об этом информирует УФСИН.

Команды встречались друг с другом согласно турнирной таблице. После проведения игр была определена команда-победитель.

Кюккя — старинная народная игра, популярная у финнов и карелов, внешне напоминает русскую игру в городки. Суть игры — бросками бит выбить с заданной площадки поочередно определённое количество фигур, составленных из цилиндрических деревянных столбиков — кюккя.

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