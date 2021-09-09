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В Карелии арестанты взяли в руки биты

Новости. Общество
12:55, 14 Сентября 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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Осужденные исправительной колонии №7 в Карелии сыграли в игру кюккя.

В исправительной колонии № 7 прошел турнир по игре в карельские (финские) городки — кюккя. В спортивных состязаниях приняли участие 24 осужденных из 12 команд. Об этом информирует УФСИН.

Команды встречались друг с другом согласно турнирной таблице. После проведения игр была определена команда-победитель. 

Кюккя — старинная народная игра, популярная у финнов и карелов, внешне напоминает русскую игру в городки. Суть игры — бросками бит выбить с заданной площадки поочередно определённое количество фигур, составленных из цилиндрических деревянных столбиков — кюккя.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии разобрали на монологи «Преступление и наказание» Достоевского.

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Комментарии

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