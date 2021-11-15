В Карелии арестовали 18-летнего члена банды наркоторговцев, пытавшегося сбежать от следствия

В Кондопоге арестован второй участник преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кондопоге продолжается расследование уголовного дела в отношении ОПГ, торговавшей наркотическими средствами через Интернет. Установлено, что одним из обвиняемых является 18 - летний житель города Петрозаводска, который, имея выданную следователем подписку о невыезде, пытался скрыться от следствия.

Сегодня, 3 декабря, судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, полицейские в Карелии задержали 9 человек, сбывавших синтетический наркотик через «закладки».