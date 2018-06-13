В Карелии арестовали имущество у должников за свет, газ и тепло

Судебные приставы Карелии "навестили" потребителей-неплательщиков за свет, газ и тепловую энергию, сообщили в карельском УФССП.

Приставы посетили офисы организаций и квартиры должников, у которых накопился долг за тепло, свет и газ. Таких исполнительных производств в управлении федеральной службы судебных приставов находится полторы тысячи, а сумма задолженности составляет порядка 63,5 млн. рублей.

По итогам рейда 224 исполнительных производства на сумму 4,5 млн. рублей практически подлежат окончанию фактическим исполнением. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями было наложено10 арестов на имущество, на сумму более 743 тысячи рублей .

Требования об исполнении решений суда вручены 281 должнику. У 204 - судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода. 21 должностному лицу, организации вручены предупреждения об уголовной ответственности: у этой категории неплательщиков суммарный долг составляет почти 12 млн рублей.

В ходе рейдового мероприятия судебные приставы взыскали 91 тысячу рублей.

Кроме того, во время рейда судебные приставы провели разъяснительную работу. В случае, если долг не будет добровольно погашен в течение 5 дней, сотрудники службы вправе наложить арест на имущество, банковский счет потребителя-неплательщика, применить другие меры принудительного воздействия.

Из года в год предприятия топливно-энергетического комплекса предупреждают своих клиентов о последствиях долгов за свет, газ, тепловую энергию. Доводя разбирательства до суда, должник оплачивает свою беспечность судебными издержками и начисленными процентами за просрочку платежей.