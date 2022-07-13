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В Карелии арестовали иномарку, владелец которой насобирал 250 штрафов за нарушения ПДД

Новости. Общество
10:58, 28 Июля 2022
фото: © r21.fssp.gov.ru

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Автолюбитель на BMW X5 только за минувший месяц 17 раз нарушил правила дорожного движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во время совместного мероприятия ГИБДД Петрозаводска и управления судебных приставов Карелии, в ходе которого выявлялись лица, имеющие значительное количество неуплаченных административных штрафов, автоинспекторы остановили на подъезде к городу автомобиль BMW X5.

Как выяснилось, на его собственника наложено 250 штрафов Центром автоматической фиксации нарушений П. Д. Только в июле было вынесено 17 постановлений, штрафы составили в общей сложности 16 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя.

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