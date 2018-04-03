В Карелии арестовали молодого организатора наркопритона

Взят под стражу молодой человек, предоставлявший свою квартиру наркоманам для веселого времяпровождения, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Сотрудниками транспортной полиции Петрозаводска в результате расследования уголовного дела за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере установлено, что житель столицы Карелии предоставлял свою квартиру знакомым, создавая условия для употребления запрещенных веществ.

Стражи порядка выяснили, что 22-летний молодой человек употребляет запрещенные вещества, ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

В отношении держателя наркопритона следственным отделением Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.

В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения - заключение под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.