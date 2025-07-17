В Карелии арестовали почти 800 кг просроченной продукции сети магазинов «Доброцен»

Сотрудники Россельхознадзора выявили массу нарушений правил хранения пищевых изделий, реализуемых в торговых точках республики.

В Петрозаводске и Лахденпохье арестовали 780 кг продовольственных товаров, реализуемых в магазинах федеральной сети «Доброцен». Из них 596 обнаружили в столице Карелии, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

— В ходе внеплановой проверки магазина в г. Петрозаводске были выявлены продукты с истекшим сроком годности (печень свиная и говяжья, субпродукты, куриные окорочка и т. д.), а также мясная и рыбная продукция без маркировки с информацией о производителе, датах изготовления, условиях хранения и сроках годности, — рассказали там.

Теперь эксперты оценят качество молочной продукции сети, в частности, творога, сметаны, молока и сливочного масла.

Ранее стало известно, что более 1,6 тонн пищевых изделий, продававшихся в магазинах «Светофор» в Карелии, арестованы и подлежат полному уничтожению.