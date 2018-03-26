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Новости. Криминал
12:29, 26 Марта 2018

В Карелии арестован мужчина, изнасиловавший 6-летнего ребенка

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Насильник может отправиться за решетку на срок до 20 лет.

Как сообщили в Следственном управлении Карелии, Следственным отделом по Петрозаводску СК по Республике Карелия возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика.

По ходатайству следователя суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Поляков
2018-03-26 15:03:09
и что тут сексуального?
кир
2018-03-26 14:02:20
Улицкая хде?
sherhan2
2018-03-26 13:18:35
Кому он нужен за решёткой? Зачем его 20 лет кормить за наши налоги? За преступления против детей-только смертная казнь.
Андрей Поляков
2018-03-26 15:04:00
sherhan2, то есть украл у ребенка конфетку и "вышка"?
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