В Карелии авария на снегоходе унесла жизнь человека (ФОТО)

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате аварии на снегоходе, произошедшей в Кондопожском районе.

ЧП произошло в среду, 13 апреля, около 02-00 в Кондопожском районе на озере Лижмозеро. Двое мужчин попали в аварию на снегоходе. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Один из мужчин погиб на месте, второй с многочисленными травмами и переломами смог вызвать помощь по мобильному телефону.

Спасатели доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи мужчину, получившего травмы. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции.