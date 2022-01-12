В Карелии автобусное сообщение с деревней Панозеро восстановят после вмешательства прокуратуры и депутата

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин обратился в прокуратуру по поводу проблем с организацией автобусных рейсов между Кемью и деревней Панозеро.

Прокуратура Кемского района внесла представление об устранении выявленных нарушений главе администрации Кемского района. В итоге орган местного самоуправления заложил в бюджет Кемского района на текущий год 3,1 млн рублей для организации транспортного обслуживания населения. В конце декабря был объявлен конкурс на право получения свидетельств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок до деревни Панозеро. Эта информация содержится в ответе карельской прокуратуры депутату Заксобрания республики Андрею Монастыршину.

Парламентарий обращался в надзорный орган в связи с проблемами, возникшими с транспортным сообщением между деревней Панозеро и Кемью. Населенный пункты связывал автобусный рейс, который осуществляла компания «Норд-Вуд». В конце сентября 2021 года рейсы в деревню Панозеро были прекращены из-за их убыточности.

Прокуратура пришла к выводу, что администрация Кемского района не приняла должных мер для организации транспортного сообщения между Кемью и Панозером.

Ранее в Сети был размещен любительский ролик про жизнь в старинной карельской деревне Панозеро, в которой разрушаются дома, а людей перевозят на дырявом пароме.