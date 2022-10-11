В Карелии автомобиль не удержался на заснеженной трассе и упал в кювет (ФОТО)

ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола» в Олонецком районе.

В минувшую среду, 7 декабря, в 15.17 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 278 км автодороги Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль съехал в кювет. Об этом пишут в паблике олонецкого отряда спасателей.

«На место ЧС выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонец - 5 человек. Проводимые работы: осмотр места ДТП, отключение АКБ, организация бесперебойного проезда по автодороге», - говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, автомобиль с прицепом вылетел в кювет на севере Карелии.