В Карелии автомобиль слетел в кювет

Авария произошла в Суоярвском округе.

Вчера, 6 июля, в 20:43 в семи километрах от поселка Поросозеро автомобиль «Нива» съехал в кювет. В полицию поступил звонок об аварии.

На место выехала дежурная бригада местной пожарной части. Спасатели отключили аккумулятор для предотвращения возгорания. Информации о пострадавших нет, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что ранее автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии.