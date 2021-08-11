В Карелии автомобиль врезался в столб после столкновения с «Камазом», есть пострадавшие

Водитель грузовика устроил жесткое ДТП в Костомукше.

По информации ГИБДД Карелии, 11 августа в 16.20 на 11 км 154м автодороги «Костомукша — АО Карельский окатыш» 25-летний водитель «Камаза» при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti. Легковушка двигалась в прямом встречном направлении. После столкновения Chevrolet влетел в железобетонную опору.

В результате ДТП травмы получили два человека — 46-летний водитель Chevrolet Lacetti и его 46-летняя пассажирка.

Ранее сообщалось, восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии.