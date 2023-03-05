В Карелии автомобиль вылетел с дороги после столкновения со снегоуборочной машиной

ДТП произошло на трассе Петрозаводск-Суоярви.

Кроссовер Hyundai и комбинированная дорожная машина Mercedes-Benz не поделили дорогу сегодня, 6 марта, 9.00. Автомобили столкнулись на 90-м километре автодороги Петрозаводск — Суоярви, между Метчелицей и Вешкелицей, пишет ДТП ПТЗ.

Столкновение двигающихся во встречных направлениях машин произошло на извилистом участке автодороги с перепадом по высоте. После ДТП автомобили развернуло на проезжей части. Кроссовер отбросило вправо на снежный бруствер.

Автомобили получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, два грузовика столкнулись на трассе в Карелии.