В Карелии автомобилисты стали чаще сбивать лосей

Министерство природных ресурсов и экологии республики сообщает об участившихся случаях ДТП, в которых автомобилисты сбивают диких зверей.

В Карелии зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Только с 1 по 8 июня произошло 4 ДТП с лосями. Об этом сообщает Минприроды Карелии.

«В летний период, с учётом массового появления кровососущих насекомых в лесу, у животных увеличится интенсивность выходов на дорогу. Животные чаще всего выходят на проезжую часть с 23:00 до 03:00, поэтому при передвижении по дороге, особенно в ночное время, в зоне дорожных знаков „Дикие животные“ просим водителей заранее снижать скорость. Минприроды Карелии призывает всех водителей соблюдать на дорогах оптимальный скоростной режим. Только так можно обезопасить себя и других от несчастного случая, а также спасти от гибели диких животных», — заявили в министерстве.

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