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В Карелии бесплатно научат мастерить инструмент йоухикко и играть на нем

Новости. Культура
17:20, 17 Ноября 2021
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

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Министерство культуры Республики Карелия анонсировало бесплатные курсы по изготовлению музыкального инструмента йоухикко и игре на нем.

В Петрозаводске стартуют проекты, посвящённые традиционному музыкальному инструменту карелов и финнов — йоухикко: «Йоухикко+» и «Сделай музыкальный инструмент!». Об этом информирует Минкульт республики.

В рамках проекта «Йоухикко+» участники познакомятся с историей древнего карело-финского смычкового инструмента йоухикко, научатся играть на нём, создадут музыкальные произведения и выступят на одной сцене с артистами ансамбля «Кантеле».

Участники проекта «Сделай музыкальный инструмент!» под руководством мастера по изготовлению музыкальных инструментов ансамбля «Кантеле» Андрея Смолина изготовят для себя йоухикко.

Проекты реализуются при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Ведущим партнёром проектов выступает Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

В посте Минкульта в соцсети даны контакты для связи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лишьбыпротив
2021-11-17 19:12:17
Вдарят по струнам и пустятся в задорный пляс вокруг отреставрированной железяки дружбы на набережной. Самобытный местечковый балетмейстер доволен :)
zanoza
2021-11-17 18:47:40
А ещё говорят о цифровизации, однако.
кир
2021-11-17 18:27:24
Идет ярая пропаганда инструментов, неизвестных большинству людей. Грант получили? :)
Полезный
2021-11-17 17:22:31
В цыаилизованых странах учат изготавливать рояли и играть на них
demari
2021-11-17 17:29:39
Полезный, для тебя ,бубен сойдет , будешь себя по голове стучать и петь фальцетом . )))
Гость
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