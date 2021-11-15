В Карелии бесплатно научат мастерить инструмент йоухикко и играть на нем

Министерство культуры Республики Карелия анонсировало бесплатные курсы по изготовлению музыкального инструмента йоухикко и игре на нем.

В Петрозаводске стартуют проекты, посвящённые традиционному музыкальному инструменту карелов и финнов — йоухикко: «Йоухикко+» и «Сделай музыкальный инструмент!». Об этом информирует Минкульт республики.

В рамках проекта «Йоухикко+» участники познакомятся с историей древнего карело-финского смычкового инструмента йоухикко, научатся играть на нём, создадут музыкальные произведения и выступят на одной сцене с артистами ансамбля «Кантеле».

Участники проекта «Сделай музыкальный инструмент!» под руководством мастера по изготовлению музыкальных инструментов ансамбля «Кантеле» Андрея Смолина изготовят для себя йоухикко.

Проекты реализуются при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Ведущим партнёром проектов выступает Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

В посте Минкульта в соцсети даны контакты для связи.