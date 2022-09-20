В Карелии бездомный обворовал женщину, собравшую для него продукты

Жительница Сегежи пригласила опекаемого ею мужчину покушать, а тот отплатил ей кражей денег, сообщили в Сегежском суде.

Бездомный мужчина, не имевший регистрации, осенью 2021 года познакомился с жительницей Сегежи. Женщина пожалела его, нашла бесплатное жилье и дала деньги на питание.

Через некоторое время сегежанка вновь собрала для нового знакомого пакет с продуктами и другими предметами первой необходимости. Чтобы передать вещи, она пригласила подопечного домой и накормила его. В какой-то момент женщина вышла из кухни, оставив телефон с открытым приложением онлайн-банка. Заметив это, мужчина быстро перевел более 15 тысяч рублей со счета потерпевшей на свой счет, а затем поторопился из квартиры. Деньги он впоследствии потратил.

Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.