В Карелии безработный обменял пенсионерке вместо денег «билет банка приколов»

Пудожские полицейские обнаружили злоумышленника, обманувшего пожилую односельчанку, сообщили в МВД Карелии.

В Пудожском районе возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 1986 года рождения по статье «Мошенничество».

По версии полиции, мужчина обратился к 83-летней односельчанке с просьбой разменять деньги. Пожилая женщина отдала подозреваемому несколько тысяч рублей, получив 5 тысяч одной купюрой. Лишь впоследствии он поняла, что стала владелицей бутафорской продукции — дублей.

Безработный подозреваемый сознался в содеянном. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.