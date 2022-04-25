В Карелии безработный рецидивист украл детскую кроватку

В Беломорском районе мужчина, находящийся под административным надзором, попался на краже из аварийного дома.

Как установили беломорские полицейские, 52-летний местный житель причастен к краже из аварийного дома. Оказался он там неслучайно – находящийся под административным надзором, не имеющий работы, любитель выпить присматривал в квартирах металлоизделия. Однако, нашлась там лишь деревянная детская кроватка с матрасом. Беломорчанин вспомнил, что у знакомых вскоре ожидается пополнение в семье, значит, есть, куда сбыть похищенное. Но кроватка не понадобилась, и мужчина бросил свою добычу в подъездечужого дома, сообщили в МВД Карелии.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Его фигурант уже отбывает наказание в связи с ранее совершенным преступлением.

Ранее сообщалось, подросток в Карелии обокрал зазевавшегося собутыльника на 44 тысячи рублей.