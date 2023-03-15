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В Карелии бизнесмен, закапывавший останки снесенных аварийных домов, должен рекультивировать землю

Новости. Общество
09:00, 17 Марта 2023
фото: © Леонид Попов/Архив

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Прионежский суд обязал индивидуального предпринимателя привести в порядок участок сельхозназначения, где он устроил свалку из стройматериалов после сноса аварийного жилья.

В марте в Управление Россельхознадзора поступило решение Прионежского районного суда о ликвидации свалки на землях сельхозназначения. Строительный мусор (доски, брусья, бетонные блоки, фанерные плиты и т.п.) на земельном участке в Пряжинском районе были обнаружены специалистами ведомства еще в конце 2019 года. Причем часть остановкой мусора была зарыта под слоем глины на площади 256 кв. м. Также был несанкционированно снят плодородный слой почвы на площади 620 кв. м., сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Было установлено, что индивидуальный предприниматель по договору субподряда обязался погрузить и вывезти строительные отходы после сноса аварийных многоквартирных домов. Предприниматель приобрел в собственность земельный участок сельхозназначения и направил машиниста экскаватора складировать отходы на этом участке. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы, утвержденный проект рекультивации земельного участка сельскохозяйственного назначения предпринимателем предоставлены не были. В результате этих действий земельный участок был выведен из сельскохозяйственного оборота, и его дальнейшее использование невозможно без проведения рекультивации», - говорится в сообщении ведомства.

За нарушение предприниматель был привлечен к административной ответственности. В его адрес в 2020 году Управление направило претензию на добровольное возмещения вреда, причиненного почве. Бизнесмен мог либо разработать проект рекультивации и провести ее на участке, либо компенсировать вред деньгами. Сумма ущерба, по расчетам Россельхознадзора, 769 500 рублей.

Предприниматель не ответил в установленный законом срок на направленную претензию, и Управление Россельхознадзора обратилось в суд, чтобы обязать нарушителя провести рекультивацию земельного участка.

По решению суда бизнесмен должен до 31 августа этого года разработать проект рекультивации, провести предусмотренные проектом работы и организовать проведение лабораторных исследований на агрохимические показатели плодородия восстановленного участка.

Ранее арендаторов ценных земель в Карелии наказали за сорняки.

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