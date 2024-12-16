В Карелии благородный человек сделал щедрый подарок для отделения социальной реабилитации

КЦСОН РК рассказал о щедром подарке.

Отделение социальной реабилитации ГБУ СО «КЦСОН РК» по Кондопожскому району получило долгожданный подарок. Неравнодушный человек подарил учреждению спортивный инвентарь, который будет способствовать улучшению физического состояния и развития подопечных.

Как уточняется, в числе подарков оказались степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки и утяжелители. Этот спортивный инвентарь уже активно используется на занятиях по адаптивной физической культуре, которые проводятся для молодых инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.