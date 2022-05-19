В Карелии боксер забил до смерти своего односельчанина

В Прионежском районе будут судить мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего не работающего жителя села Рыбрека, сообщили в надзорном ведомстве республики.

По версии следствия, обвиняемый, владеющий техникой бокса, в ходе конфликта со своим односельчанином нанес ему удар в голову и несколько ударов в область туловища. В результате от полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

В ходе следствия мужчина отрицал свою вину. Вместе с тем, изучив материалы уголовного дела, прокурор посчитал доказанным предъявленное ему обвинение и утвердил обвинительное заключение.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

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