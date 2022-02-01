В Карелии более 100 тысяч человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Согласно официальной статистике, в Карелии с начала пандемии зафиксировано более 100 тысяч человек, заразившихся ковидом.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1323 человек. За период пандемии в Карелии выявлено 100508 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 12350 детей. Об этом говорится в таблице, опубликованной главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым.

За прошедшие сутки выявлены 789 инфицированных (155 — дети), из них непривитых — 750 (93,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 802 пациента, в состоянии средней тяжести — 738 человек, в тяжёлом — 56 (из них непривитых — 55). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 95437 человек, за последние сутки — 704.