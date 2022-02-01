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В Карелии более 100 тысяч человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Новости. Общество
09:22, 02 Февраля 2022
фото: © Сергей Карпухин/ ТАСС

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Согласно официальной статистике, в Карелии с начала пандемии зафиксировано более 100 тысяч человек, заразившихся ковидом.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1323 человек. За период пандемии в Карелии выявлено 100508 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 12350 детей. Об этом говорится в таблице, опубликованной главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым.

За прошедшие сутки выявлены 789 инфицированных (155 — дети), из них непривитых — 750 (93,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 802 пациента, в состоянии средней тяжести — 738 человек, в тяжёлом — 56 (из них непривитых — 55). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 95437 человек, за последние сутки — 704.

 

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Комментарии

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сникерс
2022-02-02 10:05:10
под видом ковида демократизаторы устроили геноцид
Изя
2022-02-02 10:14:00
сникерс , +++++++))) :)
Гость
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