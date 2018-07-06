В Карелии более 1000 сирот стоят в очереди на получение жилья

В Лоухском и Прионежском районах не спешат приобретать жилые помещения для детей-сирот, сообщили в министерстве соцзащиты Карелии.

Специалисты министерства социальной защиты РК обсудили ситуацию с приобретением жилья для детей-сирот.

"По состоянию на 1 июля 2018 года, по итогам полугодия полностью выполнены плановые заданию по приобретению жилых помещений для детей-сирот в Кемском, Кондопожском, Олонецком, Сегежском, Питкярантском и Суоярвском муниципальных районах. На эти цели направлено 51.7 млн. рублей – 45.6% от общего объема предусмотренных на эти цели средств", - комментируют сложившуюся ситуацию специалисты.

Специалисты министерства соцзащиты работают в тесном сотрудничестве с муниципалитетами и надеются, что все обязательства по этой программе перед детьми-сиротами в 2018 году будут исполнены.

До сих пор в министерство социальной защиты РК не представлено ни одного муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот от Лоухского и Прионежского районов.

По итогам проведенной работы, из списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, исключены 58 человек, уже обеспеченных жильем. Всего в Карелии в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, по состоянию на 1 июля - 1042 человека.

В минсоцзащиты напоминают, что в Карелии действует постоянная программа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот: в 2018 году на реализацию государственных полномочий по этой программе предусмотрены денежные средства в размере 114.5 млн. рублей.