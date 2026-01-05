На портале «Работа России» есть раздел для молодежи. Здесь можно пройти профтестирование, узнать о целевом обучении, подобрать вакансию.

— Трудоустройство детей — в приоритете службы занятости. И в этом нам помогает нацпроект «Кадры». Первый профессиональный опыт зачастую становится ступенью в построении карьеры молодого работника на конкретном предприятии. Работодатели могут оценить юных сотрудников в деле и предложить им заключить договор о целевом обучении для последующего трудоустройства, — подчеркнул директор республиканского Центра занятости Владимир Шестак. В этом году Кадровые центры «Работа России» планируют трудоустроить порядка 2500 подростков. Ранее Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил организовать для молодежи практику на профильных предприятиях, что поможет ребятам оставаться работать в регионе после обучения.

В 2025 году подросткам было доступно более 2500 временных рабочих мест в торговых сетях, на производственных предприятиях, в компаниях агропромышленного сектора, энергоснабжения, почтовой связи и других отраслей. Все доступные вакансии размещены на портале «Работа России».

При трудоустройстве через Кадровые центры «Работа России» от службы занятости каждый школьник получает к зарплате дополнительно от 3,4 до 4,2 тыс. рублей в зависимости от района трудоустройства, с учетом северного коэффициента.

Подросткам также были предложены вакансии экскурсовода, пекаря, рабочего, оператора ЭВМ, курьера, ученика слесаря и другие, сообщает Правительство Республики Карелия.

Благодаря нацпроекту «Кадры» в свободное от учебы время ребята были трудоустроены на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, работали в школах, в компаниях, представляющих самые разные сферы, - туризм, ЖКХ, строительство, торговлю, оказание услуг.

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

