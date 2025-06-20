В Карелии более 3 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В этом сезоне в Карелии зарегистрировано 11 случаев клещевых инфекций.

Статистику обновило Управление Роспотребнадзора Карелии. На сегодняшний день в медицинские учреждения Карелии по поводу присасывания клещей обратились 3090 человек, из них детей – 586 человек, за неделю 224 человека, из них детей – 37.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, первое обращение о присасывании клеща в 2025 году зарегистрировали 2 апреля этого года в Пудожском районе. Больше всего обращений, как и в прошлые годы зарегистрировали с 22 по 24 неделю года.

В этом году по Карелии зафиксировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в двух из этих случаев пострадали дети. Было 3 случая клещевого боррелиоза, из них один случай у несовершеннолетнего. Зарегистрировано 8 случаев клещевого вирусного энцефалита, 3 случая из них у детей.

С 6 марта этого года был введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.