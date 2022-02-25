890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины 3
28.02.2022 19:27

В Карелии более чем в 10 раз уменьшилось число обращений в связи с коронавирусом

Новости. Общество
09:43, 01 Марта 2022
фото: © Пименов Роман / PhotoXPress.ru

Новости партнеров

Глава Минздрава Карелии рассказал о статистике обращений на федеральную линию «122».

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети отметил значительное снижение количества обращений на федеральную линию «122». Так, если в пик заболеваемости респираторными инфекциями таких обращений было 13 тысяч в сутки, то неделю назад — лишь 3 тысячи звонков, а за прошедшие сутки было зарегистрировано лишь 750 обращений. Общее количество обращений уменьшилось более, чем в 10 раз.

Как отметил Михаил Охлопков, наибольшее число обращений по-прежнему связано с выяснением результата ПЦР-исследования на коронавирус.

«В качестве волонтёров, кроме студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, к обработке обращений привлечены студенты Петрозаводского государственного университета и Петрозаводского педагогического колледжа», — напомнил министр здравоохранения Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-03-01 10:11:36
Достижение или само всё утрясется?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
22.02.2022, 14:01
Нападение на учителя в школе Петрозаводска попало на видео

Аналитика

28.02.2022 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 1
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»