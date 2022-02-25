В Карелии более чем в 10 раз уменьшилось число обращений в связи с коронавирусом

Глава Минздрава Карелии рассказал о статистике обращений на федеральную линию «122».

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети отметил значительное снижение количества обращений на федеральную линию «122». Так, если в пик заболеваемости респираторными инфекциями таких обращений было 13 тысяч в сутки, то неделю назад — лишь 3 тысячи звонков, а за прошедшие сутки было зарегистрировано лишь 750 обращений. Общее количество обращений уменьшилось более, чем в 10 раз.

Как отметил Михаил Охлопков, наибольшее число обращений по-прежнему связано с выяснением результата ПЦР-исследования на коронавирус.

«В качестве волонтёров, кроме студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, к обработке обращений привлечены студенты Петрозаводского государственного университета и Петрозаводского педагогического колледжа», — напомнил министр здравоохранения Карелии.