В Карелии более половины беременностей были прерваны
Сегодня 10:32 Общество
Православная церковь обеспокоена тем, что в Карелии в 2024 году было прервано более половины всех беременностей и сильно увеличилось число абортов.

фото: © Столица на Онего/Ирина Чемезова

По сообщению Правительства Республики Карелия, 52,3% всех беременностей в республике в 2024 году закончились абортом.

— Число абортов за год выросло почти вдвое — с 1 489 до 2 275 случаев;

— Соотношение абортов к родам составило 52,3 на 100;

— Специалистам удается отговорить от прерывания беременности лишь 15,8% женщин, находящихся в состоянии «репродуктивного выбора».



Статистика, охарактеризованная в публикации VK-группы «Православие в Карелии» как «крик о помощи от всего общества», побудила к организации специального молебна от православной церкви Карелии. Мероприятие, запланированное на 11 января 2026 года, призывало объединить усилия в молитве о «вразумлении намеревающихся совершить аборт».

— За этими процентами — тысячи несостоявшихся жизней… Это общая боль, требующая не только нашего молитвенного вопля к Богу, но и пробуждения христианской совести, активного милосердия и поддержки, — отмечается в сообщении, анонсирующем молебен.
Ранее мы сообщали, что будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний.

