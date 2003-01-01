В Карелии более половины беременностей были прерваны

Православная церковь обеспокоена тем, что в Карелии в 2024 году было прервано более половины всех беременностей и сильно увеличилось число абортов.

По сообщению Правительства Республики Карелия, 52,3% всех беременностей в республике в 2024 году закончились абортом.

— Число абортов за год выросло почти вдвое — с 1 489 до 2 275 случаев;



— Соотношение абортов к родам составило 52,3 на 100;



— Специалистам удается отговорить от прерывания беременности лишь 15,8% женщин, находящихся в состоянии «репродуктивного выбора».





Статистика, охарактеризованная в публикации VK-группы «Православие в Карелии» как «крик о помощи от всего общества», побудила к организации специального молебна от православной церкви Карелии. Мероприятие, запланированное на 11 января 2026 года, призывало объединить усилия в молитве о «вразумлении намеревающихся совершить аборт».



— За этими процентами — тысячи несостоявшихся жизней… Это общая боль, требующая не только нашего молитвенного вопля к Богу, но и пробуждения христианской совести, активного милосердия и поддержки, — отмечается в сообщении, анонсирующем молебен.

