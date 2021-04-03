Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске подорожал проезд в "грязных развалюхах" 5
Сегодня 11:12
Жители Петрозаводска рассказали, что их не устраивает в благоустройстве города 1
Сегодня 11:37
Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
Сегодня 09:39
Пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир
Сегодня 10:12
Пассажиры такси стали намного чаще гибнуть в ДТП 4
03.04.2021 20:40
"Что за люди?": "мастера парковки" продолжают провоцировать жителей Петрозаводска (ФОТО) 9
Сегодня 11:03
Выяснились трагические обстоятельства смерти известной актрисы 1
03.04.2021 21:40
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском 1
Сегодня 12:05

В Карелии больничные клоуны развеселили обитателей дома-интерната для ветеранов (ФОТО)

Новости. Общество
15:24, 04 Апреля 2021
фото: БОЛЬНИЧНЫЕ КЛОУНЫ КАРЕЛИИ / ВК
Загрузка...

Волонтеры-клоуны провели развлекательное мероприятие в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Первого апреля больничные клоуны посетили Петрозаводский дом-интернат для ветеранов. В течение двух часов волонтеры развлекали постояльцев заведения, в котором содержатся пожилые люди. Об этом информирует паблик "Больничные клоуны Карелии".

"В этот день было много смеха, шуток, веселья, песен, танцев. Ух! Навесилились", - говорится в сообщении паблика.

"Приятно было видеть искренние улыбки и радость в глазах подопечных! Некоторые проживающие дома интерната для ветеранов в ответ читали великолепные поэмы и стихотворения, пели частушки, удивляли и восхищали нас своими талантами и глубокой мудростью", - рассказали больничные клоуны.

Ранее сообщалось, что постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Аналитика

02.04.2021 16:28
Обществоведение
Дом для "батончиков"
Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 3
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 4
01.04.2021 12:00
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
29.03.2021 12:03
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 8
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»