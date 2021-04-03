В Карелии больничные клоуны развеселили обитателей дома-интерната для ветеранов (ФОТО)

Волонтеры-клоуны провели развлекательное мероприятие в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Первого апреля больничные клоуны посетили Петрозаводский дом-интернат для ветеранов. В течение двух часов волонтеры развлекали постояльцев заведения, в котором содержатся пожилые люди. Об этом информирует паблик "Больничные клоуны Карелии".

"В этот день было много смеха, шуток, веселья, песен, танцев. Ух! Навесилились", - говорится в сообщении паблика.

"Приятно было видеть искренние улыбки и радость в глазах подопечных! Некоторые проживающие дома интерната для ветеранов в ответ читали великолепные поэмы и стихотворения, пели частушки, удивляли и восхищали нас своими талантами и глубокой мудростью", - рассказали больничные клоуны.

Ранее сообщалось, что постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса.