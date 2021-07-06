В Карелии больным осужденным прочитали лекцию по профилактике религиозного экстремизма

В медвежьегорской республиканской больнице №2 осужденным прочитали лекцию по профилактике религиозного экстремизма, сообщили в УФСИН Карелии.

Проблема экстремизма является одной из актуальных проблем современности. Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие, отметили в УФСИН.

Начальник психологической лаборатории больницы для осужденных Евгений Гладков с помощью студии кабельного телевидения учреждения провел лекцию с заключенными, отбывающими наказание в строгих условиях содержания по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма в пенитенциарном учреждении».

В основе лекции лежат материалы «Проекта базовой программы психологической коррекции личности для лиц, осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности» ФСИН России.

По завершении лекции Евгений Гладков подвел осуждённых к выводу о том, что очень важно понимать, что противопоставление себя, своих взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации.