Реклама
Прислать новость
Взрослый велосипедист в Петрозаводске сбил ребенка на самокате, оба пострадали (ВИДЕО) 3
06.07.2021 20:36
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу 26
Сегодня 06:55
Министр образования Карелии назвал школы с самыми умными выпускниками 1
Сегодня 07:15
В Петрозаводске временно отменены рейсы на Санкт-Петербург и Костомукшу 1
06.07.2021 16:47

В Карелии больным осужденным прочитали лекцию по профилактике религиозного экстремизма

Новости. Общество
16:16, 07 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В медвежьегорской республиканской больнице №2 осужденным прочитали лекцию по профилактике религиозного экстремизма, сообщили в УФСИН Карелии.

Проблема экстремизма является одной из актуальных проблем современности. Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие, отметили в УФСИН.

Начальник психологической лаборатории больницы для осужденных Евгений Гладков с помощью студии кабельного телевидения учреждения провел лекцию с заключенными, отбывающими наказание в строгих условиях содержания по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма в пенитенциарном учреждении».

В основе лекции лежат материалы «Проекта базовой программы психологической коррекции личности для лиц, осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности» ФСИН России.

По завершении лекции Евгений Гладков подвел осуждённых к выводу о том, что очень важно понимать, что противопоставление себя, своих взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»