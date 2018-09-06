В Карелии бомж метнул банкой пива в продавщицу и был задержан

Бойцы Росгвардии задержали гражданина без определенного места жительства, устроившего дебош в магазине.

В Сортавале на рабочем месте пострадала женщина, передает паблик "Управление Росгвардии по Республике Карелия".

Четвертого сентября в сетевом магазине на улице Кирова случился конфликт между посетителем и продавцами.

В половине шестого вечера мужчина взял с прилавка банку пива и направился к выходу. Когда его окликнули работники магазина, он пришёл в ярость и швырнул банку в их сторону. Одной из продавщиц удар пришёлся по голове. Была нажата тревожная сигнализация. На место прибыл наряд районного подразделения ОВО и, получив описание, приступил к отработке территории.

Практически сразу злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний гражданин без определённого места жительства. Он передан сотрудникам полиции.