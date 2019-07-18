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Новости. Криминал
10:43, 18 Июля 2019
фото: pixabay.com

В Карелии бомж на краденые деньги купил цветы бывшей жене

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Пострадавшего нашли пьяным в кустах, сообщили в МВД Карелии.

История началась ранним июльским утром. Сотрудники беломорской полиции нашли в кустах мужчину после сильного алкогольного опьянения. Обнаруженный гражданин пояснил, что его банковская карта похищена, а на мобильный телефон приходят сообщения об оплате товаров в магазинах города.

Оперативники выяснили, что криминальным покупателем выступил 42-летний, нигде не работающий беломорчанин без определенного места жительства.

С его слов, он познакомился в одном из заведений с потерпевшим и воспользовался тем, что тот уснул под воздействием алкоголя. Он похитил банковскую карту нового приятеля. Мужчина приобрел букет цветов своей бывшей жене и бутылку водки. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

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