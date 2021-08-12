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В Карелии бомж оставил маленького ребенка без коляски

Новости. Криминал
12:40, 16 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Ранее судимый бомж в Сортавальском районе угнал оставленную у подъезда детскую коляску и сжег ее, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в полицию Сортавальского района обратилась горожанка и сообщила, что кто-то украл принадлежащую ей детскую коляску. Женщина оставила её у подъезда на улице, а когда собралась с ребёнком на прогулку, на месте не нашла. Сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 56-летний гражданин без определенного места жительства. Он дал признательные показания. Как рассказал подозреваемый, он часто видел коляску у дома, поэтому посчитал её бесхозной и решил укатить. Мужчина сжёг тканевую обивку, а металлическую конструкцию сдал в пункт приёма металлолома.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

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