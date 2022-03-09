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В Карелии бомж завладел чужим велосипедом, но не смог им воспользоваться

Новости. Криминал
18:40, 17 Марта 2022
фото: © PxHere

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Теперь дело о краже двухколесного транспорта расследует беломорская полиция, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратился 51-летний горожанин, лишившийся велосипеда. По словам заявителя, неизвестный забрался в хозпостройку, расположенную на территории, принадлежащей ему организации. Причинённый материальный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 52-летнего мужчину без определённого места жительства. Он рассказал, что пытался продать украденный велосипед, но покупателей на него не нашлось. Мужчина указал место, где спрятал похищенное. Правоохранители изъяли велосипед и вернули его законному владельцу.

В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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