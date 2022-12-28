В Карелии браконьер испугался, что у жены отберут «Ниву» и выплатил все долги

Суд обязал мужчину выплатить крупную компенсацию за вред, причиненный природе, но он с деньгами расставаться не хотел, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы занимались долгами мужчины, который по решению суда был должен возместить ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму в 255 тысяч рублей.



Вначале пристав арестовал его катер и прицеп для перевозки. После продажи имущества выяснилось, что вырученных денег не хватит для погашения долга.



Тогда приставы нашли внедорожник «Нива», который зарегистрирован на супругу неплательщика и куплен во время брака.

Раздел и принудительная продажа автомобиля не входили в планы должника, поэтому он оплатил остаток задолженности. Приставам осталось получить с него исполнительский сбор.