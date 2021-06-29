В Карелии будет направлено в суд дело банды наркоторговцев

Жители Ярославской области сбывали наркотики на территории Карелии, помогали им двое местных жителей, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Ярославля и двух жителей Карелии, являвшихся участниками организованной преступной группы, продававшей наркотики через интернет.

Участники группы сбывали наркотики в Карелии, Ярославской и Костромской областях.

Один из обвиняемых, находясь в Ярославле, координировал деятельность группы через интернет. Еще четверо жителей города на Волге размещали наркотики в тайниках, расположенных в разных регионах. Наконец, двое жителей Сегежского района занимали низовые ступени в организованной группе, являясь «розничными» закладчиками. Распространяемый ими наркотик они получали на территории района через тайники, оборудованные их ярославскими соучастниками.

Уголовное дело после вручения членам преступной группы копий обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.