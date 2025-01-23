В Карелии будет решен вопрос цифрового неравенства

Минтранс Карелии разъяснил статус проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2025 году.

В связи с поступающими обращениями от жителей Карелии о статусе реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2025 году, Минтранс республики предоставил разъяснения.

Специалист отдела координации деятельности подведомственных организаций, реализации программ и связи Иван Юркин сообщил, что, по информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ответственного за проект, 14 января 2025 года были подведены итоги голосования за населённые пункты, которые получат приоритетное подключение к мобильному интернету в 2025 году.

Кроме того, в настоящее время «Ростелеком» проводит инструментальные проверки радиоинтерфейса для подтверждения низкого уровня сигнала сотовой связи в населенных пунктах, лидирующих по результатам всероссийского голосования. Завершение проверок запланировано до 1 марта 2025 года.

После окончания измерений Минцифры России сформирует итоговый список населенных пунктов Карелии, которые будут обеспечены сотовой связью в текущем году.