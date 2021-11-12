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В Карелии будет временно ограничено движение на трассе из-за ремонта моста

Новости. Общество
11:46, 21 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В Медвежьегорском районе 23 декабря будет перекрыто движение из-за ремонта моста через реку Куржа.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», по информации подрядной организации 23 декабря с 9.00 до 17.00 предусмотрено краткосрочное перекрытие движения по мосту через реку Куржа на 558-м километре автомобильной дороги А-119 в Медвежьегорском районе республики. Движение будет перекрываться не более 4-х раз, общей продолжительностью не более 40 минут.

В ФКУ Упрдор «Кола» просят водителей быть внимательными и учитывать это обстоятельство при планировании поездок.

Ранее водителей предупредили об ограничении скорости на трассе «Кола» в Мурманской области.

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