В Карелии будет временно ограничено движение на трассе из-за ремонта моста

В Медвежьегорском районе 23 декабря будет перекрыто движение из-за ремонта моста через реку Куржа.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», по информации подрядной организации 23 декабря с 9.00 до 17.00 предусмотрено краткосрочное перекрытие движения по мосту через реку Куржа на 558-м километре автомобильной дороги А-119 в Медвежьегорском районе республики. Движение будет перекрываться не более 4-х раз, общей продолжительностью не более 40 минут.

В ФКУ Упрдор «Кола» просят водителей быть внимательными и учитывать это обстоятельство при планировании поездок.

Ранее водителей предупредили об ограничении скорости на трассе «Кола» в Мурманской области.