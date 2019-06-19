В Карелии будут давать деньги на покупку коз

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Министерство социальной защиты Карелии расширило возможности использования "социального контракта", в рамках которого жители республики могут получать выплаты на определенные цели.
"Мы предусмотрели теперь предоставление социального контракта на приобретение коз молочных пород. С учетом того, что породистая коза стоит достаточно много, поэтому размер социального контракта до 120 тыс. рублей", – сообщил замминистра социальной защиты республики Алексей Детков.
Ранее у малообеспеченных многодетных семей в Карелии появилась возможность приобрести в рамках "социального контракта" корову айрширской породы.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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