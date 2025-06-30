В Карелии будут ловить бездомных собак

Отловленных собак будут размещать в приютах.

8 июля в Карелии в Кондопожском районе будут отлавливать уличных собак. Как рассказали в местной администрации, собак поместят в петрозаводский и медвежьегорский приюты.

«Животные без сопровождения хозяина считаются безнадзорными и подлежат отлову!» — рассказали в администрации.

Неагрессивных уличных собак вернут на прежние места обитания после вакцинации, стерилизации и маркировки несмываемыми метками.