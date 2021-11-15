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В Карелии будут создаваться пешеходные переходы в виде «кинокартинки» на дороге

Новости. Общество
14:42, 07 Декабря 2021
фото: © Упрдор «Кола»

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На трассе «Кола», в том числе, в Карелии начали появляться первые проекционные пешеходные переходы, которые представляют собой светящееся изображение на дорожном полотне.

Одну из таких «зебр» можно увидеть в центре Медвежьегорска.

Вместо традиционной разметки используется изображение, которое проецируется на дороге как на экране кинотеатра с помощью специального оборудования.

В Упродор «Кола» пояснили, что проекция включается одновременно с наружным освещением и визуально определяется более чем с полутора сотен метров.  На ней хорошо заметны фигуры пешеходов, которые попадают в зону действия подсветки.

Такая картинка не нуждается в регулярном обновлении и полностью безопасна для окружающей среды.

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Комментарии

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баян
2021-12-07 16:27:11
А может сначала дороги уберём?
Os
2021-12-07 15:08:14
Переходить ее только вечером можно?
Жаль
2021-12-07 15:45:54
Os, да, днём её не видно, значит и пешеходника как бы нет) нужно дождаться темноты
Гость
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