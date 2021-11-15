В Карелии будут создаваться пешеходные переходы в виде «кинокартинки» на дороге

На трассе «Кола», в том числе, в Карелии начали появляться первые проекционные пешеходные переходы, которые представляют собой светящееся изображение на дорожном полотне.

Одну из таких «зебр» можно увидеть в центре Медвежьегорска.

Вместо традиционной разметки используется изображение, которое проецируется на дороге как на экране кинотеатра с помощью специального оборудования.

В Упродор «Кола» пояснили, что проекция включается одновременно с наружным освещением и визуально определяется более чем с полутора сотен метров. На ней хорошо заметны фигуры пешеходов, которые попадают в зону действия подсветки.

Такая картинка не нуждается в регулярном обновлении и полностью безопасна для окружающей среды.