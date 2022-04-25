В Карелии будут судить 16-летнего хулигана, жестоко избившего сверстника

В Муезерском районе несовершеннолетний избил своего знакомого, который после побоев попал в больницу.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 16 - летнего подростка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствием установлено, что в ноябре 2021 года несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома поселка Ледмозеро Муезерского района, из хулиганских побуждений избил своего сверстника. Потерпевшего попал в больницу, ему потребовалось продолжительное лечение.
В ходе допроса у следователя обвиняемый свою вину признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, подросток с криминальным прошлым вымогал деньги у 20-летнего жителя Петрозаводска.
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