В Карелии будут судить 16-летнего хулигана, жестоко избившего сверстника

В Муезерском районе несовершеннолетний избил своего знакомого, который после побоев попал в больницу.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 16 - летнего подростка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома поселка Ледмозеро Муезерского района, из хулиганских побуждений избил своего сверстника. Потерпевшего попал в больницу, ему потребовалось продолжительное лечение.

В ходе допроса у следователя обвиняемый свою вину признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, подросток с криминальным прошлым вымогал деньги у 20-летнего жителя Петрозаводска.