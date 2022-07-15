В Карелии будут судить 16-летнего подростка, забившего мужчину до смерти

В Пудоже несовершеннолетний обвиняется в совершении двух преступлений, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и угоне автомобиля.

По данным следствия, обвиняемый вместе с приятелем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале находясь в квартире в Пудоже, выпивали с 50-летним мужчиной. В ходе пьянки они избили собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался.

На следующий день обвиняемый при помощи похищенных от машины ключей воспользовался чужим авто, припаркованном на проезжей части в Пудоже, и катался по городу.

В период следствия суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении 16-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следователями проведены следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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